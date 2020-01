Foi um ano mexido para o setor imobiliário, com medidas positivas e não tão positivas para o setor. Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), quer arrancar 2020 com rendas mais acessíveis para os jovens e para a classe média.

Um desejo para o país

Estabilidade política, social e financeira que permita que os setores da economia tenham condições para desenvolver os seus negócios e contribuir para a dinamização da economia do país.

Um desejo para o setor

Introdução no mercado de oferta habitacional a preços acessíveis, que dê resposta à procura dos jovens e da classe média e média baixa.

Um desejo para a APEMIP

Autorregulação do setor da mediação imobiliária. O mercado exige-o, a classe também, e a APEMIP será sempre o que as suas associadas quiserem que ela seja. E, neste momento, exigem que tenha mais responsabilidades, o que poderá acontecer com uma eventual transição para uma Ordem profissional, que atue contra quem põe em causa a credibilidade dos mediadores que tantas dificuldades tiveram para atingir o estatuto de reconhecimento que agora corre o risco de perder devido a quem é desprovido de qualquer ética e respeito pelos seus clientes.

