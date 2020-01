Revista de imprensa internacional

A semana acorda com a notícia do funeral do general iraniano Soleimani, morto num ataque aéreo comandado pelos Estados Unidos, que levou à rua dezenas de milhares de iranianos, a pedir “morte à América!”. Ainda a envolver os Estados Unidos, o país foi avisado por França contra a retaliação fiscal digital. Nas empresas, as farmacêuticas bateram recordes nas fusões, enquanto o Brasil espera vários milhares de milhões em obras na ferrovia. O dia é também marcado pelos globos de ouro, que ditaram uma derrota da Netflix.

Reuters

Dezenas de milhares de iranianos no funeral de Soleimani

Dezenas de milhares de iranianos saíram encheram as ruas de Teerão durante o funeral do general Qassem Soleimani, morto num ataque aéreo comandado pelos Estados Unidos. O corpo foi levado de avião para Ahvaz, antes de ser transportado para a cidade de Mashhad, no nordeste do país. Ao mesmo tempo, a multidão gritava “morte à América”. “Trump, que maluco, não penses que tudo acabou com o martírio do meu pai”, disse a filha Zeinab Soleimani, em declarações a uma televisão. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Financial Times

França alerta EUA contra retaliação fiscal digital

Os EUA vão enfrentar retaliação por parte da União Europeia (UE) se tentarem impor tarifas comerciais “altamente desproporcionais” em resposta ao imposto digital sobre empresas como Google e Amazon, alertou Paris. O ministro francês das Finanças, disse, numa carta enviada ao representante comercial norte-americano, que “se os EUA decidirem impor sanções comerciais contra a UE por causa do imposto francês sobre serviços digitais, afetam de forma profunda e duradoura a relação transatlântica”. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Cinco Días

Farmacêuticas batem recorde de fusões à caça de novos medicamentos

A melhor maneira de obter medicamentos inovadores é através da aquisição de outras empresas. E foi mesmo isso que aconteceu em 2019: o volume de fusões no setor biofarmacêutico bateu os 420 mil milhões de euros, mais 10% do que em 2018. No segmento da indústria farmacêutica, esse número aumentou 40% num ano atingindo os 231,7 mil milhões de euros. A maior operação do setor foi a compra da American Celgene pela BMS. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Valor Econômico

Leilões na ferrovia devem gerar 65 mil milhões em obras

Após anos de turbulência, 2020 vai trazer ao Brasil novas oportunidades. Para este ano, estão previstos nove leilões de concessões rodoviárias que, juntos, poderão chegar aos 65 mil milhões de reais (14,3 mil milhões de euros) em investimento nos próximos 30 anos. A concessão mais esperada é a licitação de Nova Dutra, a estrada que une São Paulo ao Rio de Janeiro, prevendo-se que seja renovada e gere 17 mil milhões de reais (3,74 mil milhões de euros) de investimentos. Leia a notícia completa no Valor Econômico (acesso livre, conteúdo em português)

CNBC

Netflix derrotada nos Globos de Ouro. Streaming não venceu cinema

Os Globos de Ouro deste ano prometiam mudar a tendência, com a Netflix nomeada para 34 categorias, tanto pelos filmes como pelas séries. No entanto, a plataforma de streaming apenas levou para casa dois troféus, com a Sony e a Universal a levar a melhor. Nas séries, a HBO, canal tradicional que também lançou uma plataforma de streaming, conseguiu arrecadar mais vitórias. Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês)