O Bank Millennium, o banco polaco do BCP BCP 0,40% , quer eliminar até 260 postos de trabalho no primeiro trimestre do ano, segundo avançou o sindicato citado pela imprensa local.

A decisão de reduzir a força de trabalho surge depois da aquisição do Euro Bank ao Société Générale no ano passado por cerca de 430 milhões de euros e cujo processo de fusão com o Bank Millennium, detido a 50,1% pelo banco português, ficou concluído em outubro.

De acordo com fonte sindical, as saídas vão afetar vários grupos profissionais, com as rescisões a decorrerem entre 1 de fevereiro e 31 de março. O Bank Millennium tem cerca de 8.500 funcionários.

Para já, estão agendados vários encontros entre a instituição financeira e os sindicatos para os dias 10, 17 e 24 de janeiro.

O Bank Millennium registou lucros de 124,3 milhões de euros entre janeiro e setembro de 2019, devendo apresentar as contas anuais nas próximas semanas. A aquisição do Euro Bank teve um impacto de 28,9 milhões de euros,