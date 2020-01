O CES abriu as portas… e há muitas novidades. Naquele que é um dos maiores eventos mundiais dedicado às estreias no universo da tecnologia, as maiores empresas do setor revelaram desde televisões que mudam de tamanho até bandoletes criadas especificamente para acabar com as insónias (de quem as tem). E até robôs para utilizar em casa, com funções muito específicas.

Fique a conhecer algumas das inovações que já foram reveladas em Las Vegas.

PS5? Sim. Mas a novidade da Sony é um… carro elétrico

A Sony confirmou que vem aí uma nova consola de videojogos. Depois da PS4, vem aí a PS5. Mas o que deixou de “queixo caído” os fãs da marca não foram os gráficos das nova máquina de jogos, mas sim as linhas do… carro elétrico que desvendou na CES, o Vision-S.

O protótipo, que revela os esforços da marca japonesa no setor da mobilidade, está equipado com dois motores elétricos de 200kW, consegue ir dos 0 aos 100km/h em 4,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 240km/h.

Porém, o mais impressionante, e que o distingue dos restantes elétricos de outras fabricantes de automóveis, é o facto de este protótipo da tecnológica nipónica integrar um total de 33 sensores que permitem detetar e reconhecer pessoas e objetos tanto fora como dentro do veículo. É um passo da marca rumo à condução autónoma.

Laser TV da Hisense que cresce

Pode ser apenas uma pequena caixa quando está desligada, ou “crescer” para um ecrã de grande dimensão que se desenrola quando ativado. É assim a Laser TV L5 que a Hisense levou à CES. O objetivo da fabricante chinesa é propor uma experiência cinematográfica de imagem 4K de grande detalhe.

Esta reinvenção da “caixa” vai chegar ao mercado a um preço que deverá arrancar nos 6 mil euros. Estará disponível em dois modelos, um de 75 e outro de 100 polegadas.

Samsung aposta em seres humanos artificiais

A Samsung levou à CES diversas novidades. Uma das que se destaca em termos de utilidade é também uma televisão que se destaca pelo facto de poder ser virada de uma posição horizontal para vertical, útil sobretudo para ver vídeos ou fotografias tiradas por telemóvel na posição vertical, mas o NEON será seguramente a mais surpreendente.

“O nosso primeiro humano artificial está aqui”. Foi desta forma que Pranav Mistry, presidente do STAR Labs, abreviatura de Samsung Technology & Advanced Research apresentou o NEON. Trata-se de um ser virtual criado computacionalmente de modo a que se pareça e comporte como um humano real, com a capacidade de mostrar emoções e inteligência. Estes humanoides digitais pretendem ter um papel ativo, sendo um auxiliar para facilitar o quotidiano numa enorme panóplia de tarefas.

Urgonight quer acabar com insónias

Sofre de insónias? O UrgoNight foi desenhado para ajudá-lo. Trata-se de uma espécie de bandolete que foi apresentada em Las Vegas pela startup francesa UrgoNight que pretende com este gadget ajudar a treinar o cérebro dos utilizadores de modo a garantir que estes tenham um melhor sono durante a noite.

Este gadget lê a atividade cerebral, mandando dados para uma app que, por sua vez, treina o utilizador a desenvolver melhores padrões de ondas cerebrais. Os criadores do produto garantem resultados positivos após três semanas, desde que os utilizadores se comprometam a utilizar o UrgoNight durante três sessões de 20 minutos por semana. Para já, trata-se apenas de um protótipo.

Quando falta o papel no WC… chame o Rollbot

Está na casa de banho e nota a falta papel higiénico? Para ajudar a contornar este contratempo, a fabricante de papel higiénico Charmin tem uma solução. A empresa apresentou na CES o Rollbot, um robô que lhe leva à casa de banho um novo rolo de papel higiénico. Este robô liga-se ao telemóvel, permitindo assim ao utilizador recorrer à sua ajuda sempre que necessite.