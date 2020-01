É uma espécie de “festa” de comemoração do 10º. aniversário. O Montepio Acredita Portugal acaba de lançar as inscrições para o programa de aceleração de projetos. O concurso de empreendedorismo — que já apoiou mais de 90 mil projetos desde 2010 — traz, nesta edição, uma novidade: o programa inclui agora um “período estendido de mentoria para os empreendedores alavancarem da melhor forma o seu projeto”, explica a organização em comunicado.

O Empreendedorismo Montepio Acredita Portugal é uma iniciativa da associação Acredita Portugal e do banco Montepio e “tem como objetivos identificar, desenvolver, premiar e potenciar o lançamento de ideias e projetos de diferentes setores e em várias categorias, como empreendedorismo social, mobilidade (Prémio Brisa Mobilidade 2020), tecnologia (Prémio K.Tech) e inovação ligada às águas (Prémio H2O Inovação by Águas de Gaia)”, acrescenta a organização.

Além dos habituais prémios, o concurso vai distinguir ainda participantes com características como a “ideia com mais potencial”, a “melhor equipa” e a “maior escalabilidade”.

“O concurso Montepio Acredita Portugal é um excelente veículo para potenciar o empreendedorismo. Prova da validade desta iniciativa é o facto de cumprir este ano o seu 10º aniversário, tendo já apoiado milhares de ideias ao longo do tempo”, assinala Fernando Amaro, diretor do segmento da economia social e do setor público do Banco Montepio.

Já Fernando Fraga, diretor de inovação da Acredita Portugal, sublinha “uma dinâmica empreendedora cada vez mais madura e complexa”. “O espírito empreendedor que nos levou a iniciar este projeto não só se mantém como evoluiu e se consolidou. Perante esta realidade também nós tivemos de evoluir e de nos adaptar, para endereçar as necessidades atuais dos empreendedores. Acreditamos que o desígnio a que nos propomos continua a fazer sentido e que vamos continuar a fazer a diferença em projetos à procura de uma oportunidade para chegarem ao público”, conclui.

O concurso Montepio Acredita Portugal destina-se a qualquer pessoa com uma ideia de negócio, independentemente da idade, nível de formação e localização no território nacional, apoiando projetos promissores com know-how especializado para o seu desenvolvimento e avaliação. No programa participaram já projetos como a Recibos Online, Heptasense, Meia Dúzia, DoctorGummy e Dreamshaper, entre outras.

As inscrições decorrem até 1 de março e podem ser feitas no site da Acredita Portugal.