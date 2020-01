Luca de Meo abandona presidência da Seat

Luca de Meo deixou, a seu pedido e em acordo com o grupo Volkswagen, a presidência da Seat, cargo que será, de momento, ocupado por Carsten Isensee, vice-presidente financeiro da fabricante automóvel, foi hoje anunciado.

“A Seat informa que Luca de Meo deixou, a seu pedido e de comum acordo com o grupo Volkswagen, a presidência da Seat. Luca de Meo continuará a fazer parte do grupo até novo aviso”, avançou em comunicado a marca.

Este cargo será assumido, “de momento”, pelo vice-presidente financeiro da Seat, Carsten Isensee, que acumulará as duas posições. As alterações no comité executivo da Seat entraram em vigor esta terça-feira.

Luca de Meo assumiu a presidência da Seat em 01 de novembro de 2015.

Em 2018, a Seat vendeu 517.600 automóveis, um número recorde que resultou num lucro de 294 milhões de euros e numa faturação de 10 mil milhões de euros.

O grupo Seat emprega mais de 15.000 trabalhadores nos seus centros de produção.