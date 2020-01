RTP escolhe António José Teixeira para diretor de informação

A RTP escolheu António José Teixeira para novo diretor de informação, isto após a ERC ter chumbado o nome de José Fragoso, diretor de programas, que tinha sido proposto pela administração do canal público depois da demissão de Maria Flor Pedroso.

A equipa de António José Teixeira contará com Carlos Daniel, Adília Godinho, Joana Garcia e Hugo Gilberto (diretores adjuntos) e ainda Luísa Bastos (subdiretora).

Esta foi a solução encontrada pela RTP para colmatar a demissão da anterior diretora de informação da televisão pública. Maria Flor Pedroso apresentou a sua demissão em meados de dezembro na sequência da polémica relacionada com o programa Sexta às 9, da autoria de Sandra Felgueiras.

Dias depois, a administração da RTP escolheu José Fragoso para a acumular a direção de informação com a direção de programas que já assumia. Mas o nome acabou por esbarrar no regulador. A ERC considerou que acumulação de cargos não seria uma solução viável “para os princípios de funcionamento do serviço público de televisão”, referindo-se aos princípio de independência e do pluralismo.

