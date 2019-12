José Fragoso foi escolhido pelo conselho de administração da RTP para diretor de Informação, acumulando assim com as funções de diretor de Programas que exerce atualmente no canal público, avança o Público. Escolha surge no seguimento da demissão de Maria Flor Pedroso da direção de informação do canal público de televisão. Fragoso vai ter três diretores adjuntos: Carlos Daniel, António José Teixeira e Adília Godinho, apurou o ECO.

O atual diretor de programas da RTP irá assim transformar-se numa espécie de superdiretor da RTP. A escolha de Fragoso terá ainda de ser sujeita ao parecer vinculativo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social – que terá, primeiro, que aprovar a saída de Maria Flor Pedroso, que pediu demissão na passada segunda-feira.

Para além dos três novos diretores adjuntos — Carlos Daniel, António José Teixeira e Adília Godinho — a equipa de José Fragoso contará ainda com três subdiretores. Estes serão Hugo Gilberto, Joana Garcia e Rui Romano, atual subdiretor com o pelouro da produção.

A escolha de José Fragoso surge quase ano e meio depois de este ter assumido o cargo de diretor de Programas da RTP em junho de 2018. No seu currículo consta ainda que foi um dos fundadores da TSF, tendo também passado pela SIC e TVI, pela RTP1 e pela RTP2. Para além das televisões, o jornalista colaborou com o semanário Expresso e mais tarde integrou o Público.

