Pedro Leitão com estreia adiada no Banco Montepio

Pedro Leitão terá de esperar mais alguns dias para se estrear como presidente executivo do Banco Montepio. Isto porque a reunião do conselho de administração que ia confirmar o seu nome já não se realizará esta terça-feira.

Ao que o ECO apurou, a reunião do board foi cancelada por motivos pessoais relacionados com um dos administradores da instituição. A reunião tinha sido anunciada há cerca de uma semana por Carlos Tavares, chairman do banco, que numa mensagem aos trabalhadores disse que Pedro Leitão é o homem certo para trazer confiança a um “novo ciclo” no Montepio. Ainda não se sabe para quando será reagendada a reunião.

Ex-Banco Atlântico Europa, onde estava desde 2015, Pedro Leitão já tem luz verde para exercer funções de CEO do Banco Montepio, um cargo que tem estado vago nos últimos dois anos. Era responsável pela transformação digital do banco, onde assumia também os “pelouros” do marketing, da tecnologia e ainda os negócios de private banking. É esta visão mais tecnológica de um setor em rápida mudança que Pedro Leitão poderá trazer agora a um banco tradicional e que conta com uma grande expressão no mercado de retalho.

Antes, Pedro Leitão foi administrador do Banco Millennium Atlântico (antigo Banco Privado Atlântico), em Angola, entre 2011 e 2015, onde foi Chief Operations & Marketing Officer, responsável pela implementação, entre outros da rede de retalho. Foi ainda partner da Deloitte, durante quase uma década, entre 2001 e 2011, contando ainda passagens anteriores pelo BBVA e BPI.

Pedro Leitão tem um MBA do ISEG e frequentou diversos cursos e programas de gestão executiva e de transformação digital em várias universidades de renome: London Business School, INSEAD, Stanford ou IMD Business School. Foi professor em várias universidades portuguesas.

Para lá da dimensão profissional e académica, Pedro Leitão gosta de cozinhar e é praticante regular de yoga, ginástica e jogging. Tornou-se agricultor em 2016.