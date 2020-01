Estes são os setores onde estão a ser criadas mais empresas

Nunca se criaram tantas empresas em Portugal. Em 2019, nasceram quase 49 mil novas empresas, das quais mais de 14 mil nos serviços empresariais e serviços gerais. Ainda assim, segundo o barómetro anual da Informa D&B, foram os transportes, as energias e ambiente e a construção os setores nos quais se registou um crescimento (em termos percentuais) mais significativo.

“O setor dos transportes viu nascer 4.449 novas empresas em 2019, mais 2.180 que em 2018, o que correspondente a um crescimento de 101%”, explica a Informa D&B, no relatório conhecido esta terça-feira. Esse salto, diz o estudo, fica a dever-se em grande medida ao crescimento do mercado do “transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros”, na sequência do diploma que ficou conhecido como “Lei da Uber”.

“Este crescimento, inicialmente mais evidente no distrito de Lisboa, alargou-se também aos distritos de Porto, Faro e Setúbal e tem sido constante ao longo do ano“, é detalhado. De notar que a maioria das empresas deste mercado têm apenas um empregado e “mais de 80% faturam até 50 mil euros (com um valor médio de 21 mil euros)”.

Segue-se, em termos percentuais, o setor das energias e do ambiente, com uma variação de 60,5% do número de novas empresas criadas. Em 2019, nasceram 297 novas empresas neste setor, quando em 2018 tinham nascido apenas 185 novas empresas.

A construção destaca-se igualmente pelo seu dinamismo. “Em menos de um ano, a construção passou de sexto para terceiro setor com maior quantidade de novas empresas. As 5.311 novas empresas criadas em 2019 representam um aumento de 24,3% face ao ano anterior”, salienta o barómetro, referindo que a construção de edifícios é o subsetor mais fértil dentro deste mercado.

Em sentido contrário, o estudo da Informa D&B salienta que os “setores e subsetores com maior ligação ao turismo foram em 2019 os que registaram maiores recuos na constituição de empresas, nomeadamente as atividades imobiliárias, o alojamento de curta duração e os serviços turísticos, todos eles protagonistas de significativos crescimentos em novas empresas até 2018″.

No setor das atividades imobiliárias, registou-se um recuo de 6%, tendo sido criadas 4.948 novas empresas, valor que compara com as 5.263 euros criadas em 2018. “No setor do alojamento e restauração, a constituição de novas empresas de “alojamento de curta duração” recuou 15,8%, com grande peso também do distrito de Lisboa. O mesmo não acontece com o subsetor da hotelaria e turismo rural, que cresce 9,7%. A restauração regista um crescimento ligeiro nas constituições (+0,6%), mais acentuado no terceiro trimestre”, sublinha-se no estudo.

De notar que, ainda que seja o segundo setor no qual nasceram mais empresas, os serviços gerais registaram um recuo de 6,2%, “fruto da forte descida nos nascimentos de empresas de serviços turísticos, em especial no distrito de Lisboa, uma tendência que também já se verifica no Porto, Setúbal e em Faro”. Por outro lado, o subsetor dos serviços de saúde, desporto e bem-estar mantiveram o crescimento das constituições em 2019.

E foi no setor dos serviços empresariais que se criaram mais novas empresas (7.670), embora tal valor corresponda apenas a um crescimento de 3,9%. Em termos absolutos, este foi o terceiro setor mais dinâmico, seguindo os transportes e a construção.