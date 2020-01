O ministro das Finanças, Mário Centeno, congratula-se com o resultado da emissão de nova dívida feita esta quarta-feira por Portugal. O Tesouro colocou quatro mil milhões de euros em obrigações (OT) a dez anos, numa operação em que a procura foi 6,25 vezes superior, atingindo os 25 mil milhões de euros.

“Esta emissão, onde se fixa uma taxa de cupão de 0,475%, o valor mais baixo de sempre (para qualquer prazo), confirma a evolução extremamente favorável das condições de financiamento de Portugal ao longo do ano de 2019“, referiu o ministério das Finanças, em comunicado, sobre a operação em que a taxa de colocação foi de 0,499%.

O prémio inicial que se soma à taxa mid swap do euro a dez anos (que estava em 0,107% no início da operação) acabou por ser revisto em baixa devido à forte procura. Num dia em que também a Irlanda e a Alemanha foram ao mercado de dívida de longo prazo, o apetite dos investidores foi causado pelas taxas negativas praticadas em parte dos países da Zona Euro.

Em mercado secundário, a yield destes títulos (que não é diretamente comparável dadas as especificidades da operação) situou-se esta quinta-feira em 0,39%. A última vez que o país se tinha financiado a dez anos foi em novembro do ano passado, com um juro de 0,333%, e a última emissão sindicada foi a 9 de janeiro de 2019, altura em que Portugal obteve quatro mil milhões de euros em dívida a dez anos, com um juro inferior a 2%.

“A evolução das condições de financiamento em mercado da República Portuguesa ao longo do ano de 2019 traduz a confiança dos investidores na estabilidade económica, política e social, na manutenção de uma política orçamental responsável e na continuação do robustecimento do sistema financeiro. Ao longo de 2019, prosseguiu a queda sustentada do crédito malparado e o aumento da capitalização dos bancos portugueses para níveis já próximos da média da União Europeia”, sublinhou o ministério liderado por Mário Centeno.

Portugal tem beneficiado de juros da dívida cada vez mais baixos graças à conjuntura internacional apoiada pelo Banco Central Europeu, bem como pelo reforço da confiança de investidores e agências de rating nas contas nacionais. E o ministro acredita que “esta evolução tenderá a favorecer uma evolução positiva do rating da República Portuguesa em 2020″.

“O Governo de Portugal reafirma o compromisso de condução de uma política económica e orçamental pautada pelo equilíbrio orçamental e pela redução sustentada da dívida pública. A estratégia de financiamento da República Portuguesa continuará orientada para o aumento da maturidade média da dívida de mercado, beneficiando de condições de financiamento favoráveis, mantendo uma almofada de liquidez adequada“, acrescentou.

