Revista de imprensa internacional

Depois de conseguir assegurar a investidura, Pedro Sánchez tem agora de formar Governo. Depois dos acordos que firmou, vão sendo conhecidos alguns nomes que irão formar o gabinete de ministros. Na Alemanha, os receios de um abrandamento voltam a surgir, com a queda inesperada da produção industrial. Pelo Reino Unido, um estudo alerta para que o controlo sobre as empresas que não aplicam o salário mínimo tem de ser apertado. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Expansión

Primeiros nomes do novo Governo espanhol conhecidos antes de anúncio na próxima semana

Depois de conseguir a investidura, Pedro Sánchez vai formar a equipa de ministros, que será anunciada na próxima semana. Entre os membros do Governo que serão propostos a Felipe VI, quatro estão reservados para os políticos do Unidas Podemos, e alguns nomes já estarão definidos. Nacho Álvarez deverá ser nomeado secretário de Estado da Economia Social, e Manuel Castells ministro de Universidades. Quanto ao PSOE, Carmen Calvo deverá repetir a vice-presidência, desta vez de Assuntos Políticos, e Nadia Calviño, até agora ministra da Economia, deverá assumir a pasta dos Assuntos Económicos.

Leia a notícia aqui no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Financial Times

Quebra na produção industrial na Alemanha agrava-se

A recessão de dois anos na indústria da Alemanha está a aprofundar-se, com os pedidos no setor industrial do país a registar quedas acima do esperado em novembro, contrariando as expectativas de recuperação. As novas encomendas de manufatura alemãs caíram 1,3% em novembro, em comparação com o mês anterior, sendo que os economistas tinham previsto um aumento de 0,2%.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Reino Unido alertado para apertar cerco a empresas que não pagam salário mínimo

O Governo do Reino Unido não será capaz de cumprir a promessa de acabar com os salários baixos, a menos que aperte o controlo à aplicação do salário mínimo legal, alerta um estudo do think tank da Resolution Foundation que mostra que as empresas que não o instauram têm vindo a aumentar. As probabilidades das empresas serem apanhadas são muito baixas e o risco de sanções contra os responsáveis é mínimo, aponta a Resolution Foundation.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Banco suíço Julius Bär vai começar a cobrar 0,50% pelos depósitos

O banco suíço Julius Bär está a informar os clientes internacionais que irá começar a cobrar 0,5% pelos depósitos superiores a 100 mil euros a partir de 1 de fevereiro. Esta medida já foi implementada por outros bancos europeus, no entanto o valor que o banco suíço pretende cobrar com base na ligação do cliente com o banco, 100 mil euros, é mais baixo do que o que tem sido imposto no setor.

Leia a notícia aqui no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Les Echos

Incertezas em torno da futura linha de montagem do Airbus A321

A escolha de Toulouse para acolher a nova linha de montagem do A321 de um só corredor ainda não é certa porque é necessário conjugar a necessidade de aumentar a produção e manter o equilíbrio entre as instalações francesas e as equivalentes alemãs em Hamburgo. Será nos próximos dias que será anunciada a escolha final para a localização da segunda linha de montagem do A321, o novo best seller da Airbus, que representa hoje metade das encomendas deste tipo de aparelhos. “A escolha de Toulouse é lógica, porque permitirá utilizar as instalações concebidas para o A380”, disse o representante sindical da Airbus em Toulouse.

Leia a notícia completa nos Les Echos (acesso condicionado, conteúdo em francês)