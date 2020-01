Novabase conclui a venda à Vinci Energies por 33 milhões

A Novabase vendeu o negócio de análise de dados para os setores de governo, transportes e energia à Vinci Energies por 33 milhões de euros, foi esta quinta-feira comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Novabase […] concretizou hoje [9 de janeiro], juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting SGPS, S.A., a alienação à Vinci Energies Portugal, S.A., do negócio ‘Application and Data Analytics’ para os setores de Governo, Transportes e Energia (‘Negócio GTE’)”, lê-se na informação remetida ao mercado.

O preço pago pelo comprador foi de 33 milhões de euros, mas a este valor pode acrescer um “potencial ‘earn-out’” de três milhões de euros, dependente da performance final do negócio GTE em 2019.

A empresa ressalvou ainda que, tendo em conta as cláusulas de ajustamento de preço acordadas pelas partes, não é possível estimar, com precisão, a contrapartida final que pode vir a ser obtida com a transação, bem como a mais-valia que a Novabase vai receber com a conclusão desta.

Assim, a Novabase “não atualiza a estimativa de mais-valia de 12 milhões de euros e 15 milhões de euros”, anteriormente divulgada.

O negócio GTE emprega atualmente perto de 400 colaboradores e representou uma faturação de 35 milhões de euros em 2018.