Empresas antecipam um abrandamento das exportações este ano

As previsões das empresas apontam para um crescimento nominal de 2,1% das suas exportações em 2020 face ao ano anterior, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira. Já quando se exclui o segmento dos combustíveis e lubrificantes, o aumento esperado é de 1,7%.

Estes valores traduzem-se numa desaceleração quando comparados com as expectativas expressadas para 2019, quando as empresas exportadoras de bens perspetivavam um aumento de 4%, salienta o INE, nesta que é a primeira previsão para este ano.

No que diz respeito aos mercados para onde se irá exportar, “as empresas esperam um acréscimo de 1,1% nas exportações para os mercados ExtraUE e de 2,4% para os países Intra-UE”, sublinha o INE. Já quando se olha para as categorias económicas, destacam-se as perspetivas de aumento das exportações de máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios.

Estas expectativas estão em linha com as previsões avançadas pelo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo (AICEP), que disse à Lusa estar “convencido” de que este ano as exportações portuguesas vão continuar a aumentar, apesar da “incerteza” ser o grande desafio.

No acumulado do ano passado, Portugal registava em novembro uma balança de bens deficitária em 19 mil milhões de euros, um saldo pior do que registado em todo o ano de 2018. Nesse mês, as exportações de bens cresceram seis vezes mais do que as importações, números que foram, no entanto, influenciados pelo efeito da greve dos estivadores, que travou as exportações nos meses anteriores.

(Notícia atualizada às 11h30)