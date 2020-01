Os aeroportos de Lisboa e do Porto estão entre os dez piores do mundo, de acordo com um ranking da AirHelp, empresa que oferece serviços jurídicos para passageiros que tiveram más experiências com o voo, como cancelamentos ou atrasos.

O aeroporto da Portela foi eleito o pior aeroporto do mundo pela AirHelp, ficando na última posição. A pontuação global foi de 5,77 em 10. Comida dispendiosa, funcionários mal-educados, falta de áreas de espera e caos nas filas são os motivos mais referidos. De acordo com este ranking é difícil encontrar feedback positivo por parte dos passageiros.

Com uma pontuação melhor que o aeroporto Humberto Delgado surge o aeroporto Sá Carneiro, mas mesmo assim situa-se entre os piores, ao obter uma nota de 6,46. Casas de banho sujas e fora de serviço, falta de sinalização e atrasos estão entre as queixas mais frequentes.

Além dos dois aeroportos portugueses, há mais na lista dos piores. Estes são os dez piores do mundo:

Aeroporto Humberto Delgado – 5,77

Aeroporto Internacional do Kuwait – 5,78

Aeroporto de Eindhoven na Holanda – 5,92

Aeroporto Internacional Henri Coandă na Roménia – 6,03

Aeroporto Internacional de Malta – 6,05

Manchester Airport no Reino Unido – 6,26

Aeroporto de Paris Orly – 6,37

Aeroporto Sá Carneiro – 6,46

Billy Bishop Toronto City Airport no Canadá – 6,50

Aeroporto de Londres Gatwick – 6,62

Por outro lado, o aeroporto com melhor classificação pertence ao Aeroporto Internacional Hamad em Doha, no Qatar. De acordo com as categorias de desempenho, prazos, qualidade de serviço, alimentação e lojas, o hub da Qatar Airways obteve a pontuação mais alta, 8,39 em 10.