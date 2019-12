São três as opções de aeroportos quando a partida é feita em território nacional, mas muitos os destinos disponíveis. Contudo, dependendo do aeroporto de partida, há destinos mais comuns do que outros, tendo em conta a distância e, claro, os preços.

A maior parte dos voos com saída de Lisboa aterram em Paris mas, se o ponto de partida for o Porto, os locais de aterragem mais comuns são em Espanha e França. Quem parte do Faro voa, na maioria das vezes, para Londres.

Para onde voa quem parte dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro?

De Lisboa a caminho de Madrid

No ano passado, partiram do aeroporto de Lisboa 2,92 milhões de passageiros, num total de 24.990 voos, de acordo com o Eurostat. A maioria destas viagens teve como destino o aeroporto Adolfo Suarez Madrid/Barajas, na capital espanhola. Foi para este destino que partiram mais de 757 mil pessoas, um número que aumentou no último ano.

Paris foi o segundo destino preferido para quem partiu de Lisboa. Mais de 644 mil passageiros voaram em direção ao aeroporto de Paris-Orly, num total de 4.300 voos. Contudo, tanto o número de pessoas como o número de viagens diminuiu. O Porto e a Madeira aparecem imediatamente depois, recebendo 572.823 e 501.565 passageiros, respetivamente, à frente do aeroporto de Amsterdam/Schiphol, na capital holandesa, para o qual partiram 448.603 pessoas.

Espanha e França são os destinos mais comuns para quem sai do Porto

Para quem parte do aeroporto do Porto, Lisboa foi o destino mais comum no ano passado: recebeu 8.190 voos, num total de 562.046 passageiros, diz o Eurostat. Estes números mostram um aumento face ao ano anterior.

Fora do país, aparece novamente Paris-Orly, que recebeu, no ano passado, 3.366 voos com partida do Porto, que transportaram 490.045 pessoas. E, como terceiro destino mais comum para quem parte da Invicta está novamente o aeroporto Adolfo Suarez Madrid/Barajas, que recebeu 3.488 voos num total de mais de 380 mil passageiros. Genebra, na Suíça, e Barcelona, em Espanha, fecham o top 5, com 344.095 e 293.555 passageiros, respetivamente.

Londres é o preferido para quem parte de Faro

Contrariamente ao Porto e a Lisboa, o aeroporto de Faro tem a maioria dos voos com destino a Inglaterra, nomeadamente Londres. O destino mais comum é o aeroporto de London/Gatwick, que recebeu no ano passado 355.887 passageiros, num total de 2.282 voos. Contudo, de acordo com o Eurostat, tanto as viagens como as pessoas diminuíram no espaço de um ano.

Atrás aparece o aeroporto de Dublin, na Irlanda, com 1.559 voos e mais de 263 mil passageiros. O terceiro destino mais comum é novamente na Inglaterra, mas desta vez Manchester, com 1.302 voos e mais de 232 mil passageiros. Em quarto aparece novamente Londres, mas agora o aeroporto de London/Stansted, com 1.073 voos e mais de 182 mil passageiros. A fechar este ranking está Lisboa, com 162.279 pessoas.