Mais de 3.400 estrangeiros já receberam “NISS na Hora”

Nos primeiros sete dias do ano, foram atribuídos números de identificação da Segurança Social a mais de três mil estrangeiros, no momento do próprio pedido. Esta nossa funcionalidade — chamada de “NISS na Hora” — entrou em vigor a 2 de janeiro e destina-se a estrangeiros residentes em Portugal que pretendam iniciar a sua atividade profissional.

De acordo com o Governo, esta medida de atribuição no momento do número de identificação em causa tem como objetivo simplificar e agilizar o processo de registar cidadãos estrangeiros no sistema da Segurança Social.

De 2 a 9 de janeiro, foram 3.461 os estrangeiros que conseguiram o número da Segurança Social no próprio momento do pedido, o que é “um sinal muito claro sobre a importância e os efeitos práticos desta medida”, defende a ministra do Trabalho. ” É nossa prioridade simplificar a relação da Segurança Social com os cidadãos e garantir capacidade de resposta rápida, que permite uma maior inclusão social e a capacidade, neste caso, de simplificar o processo de vistos de trabalho para trabalhadores estrangeiros”, salienta Ana Mendes Godinho.

Esta funcionalidade está disponível em 108 balcões em todo o país, “tanto nas sedes dos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social, como nos Serviços Locais de Atendimento”. A lista pode ser consultada abaixo.

De notar que, ao longo de 2019, inscreveram-se na Segurança Social 160 mil dos cerca de 480 mil estrangeiros residentes em Portugal.