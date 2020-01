A Assembleia da República (AR) prossegue a maratona parlamentar de discussão da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, apresentada pelo Governo.

Este segundo dia ficará marcado pela votação na generalidade, à tarde, sendo que está garantida a aprovação do OE com o voto favorável do PS e a abstenção do BE, PCP, PEV, PAN e, alegadamente, dos três deputados do PSD Madeira. CDS, PSD, IL e Chega vão votar contra, não se sabendo ainda o que fará a deputada única do Livre.

Acompanhe, em direto, os principais momentos do debate e da votação.