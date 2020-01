O Tesouro vai ao mercado na próxima quarta-feira para a primeira emissão de dívida de curto prazo em 2020. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP vai realizar dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e 12 meses, que poderão ir até 1.750 milhões de euros.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 15 de janeiro pelas 10h30 dois leilões das linhas de BT com maturidades em 17 de julho de 2020 e 15 de janeiro de 2021, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros“, anunciou a agência em comunicado.

A última vez que o Tesouro emitiu dívida com estas maturidades foi a 18 de setembro. Na altura, colocou 1.000 milhões a 12 meses, com uma taxa de juro de -0,44% e uma procura duas vezes acima da oferta. No caso das BT a seis meses, emitiu 250 milhões de euros, tendo pago -0,463% e tendo conseguido uma procura 4,7 vezes superior à oferta.

Portugal já foi ao mercado de dívida este ano, com a realização de uma venda sindicada de quatro mil milhões de euros em obrigações do Tesouro a dez anos. Mas será a primeira vez, em 2020, que o país emite dívida de curto prazo.

Ao longo de 2020, o IGCP prevê emitir um total de 13.252 milhões de euros em bilhetes do Tesouro, sendo que tem 11.983 milhões de euros a reembolsar ao mercado. Ou seja, o impacto positivo líquido das emissões será de cerca de 1.270 milhões de euros. No primeiro trimestre do ano (período para o qual já é conhecido o programa de financiamento) serão realizados três leilões, que permitirão colocar até um total de 4,5 mil milhões de euros.

(Notícia atualizada às 16h20)