Centeno antecipa redução da dívida pública em 2019

Mário Centeno antecipou esta sexta-feira aquilo que classificou de “boa notícia adicional” para Portugal: a dívida pública terá reduzido em 2019 em termos nominais. A concretizar-se, será a primeira descida em mais de duas décadas, pelo menos.

“A redução da dívida pública é uma boa notícia. Estamos quase, provavelmente, a ter uma boa notícia adicional que é a possibilidade de a dívida pública nominal já se ter reduzido em 2019”, declarou o ministro das Finanças no Parlamento, na discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020.

“Vamos esperar pelos resultados das estatísticas para concluir exatamente isso”, acrescentou ainda em resposta ao deputado socialista Filipe Neto Brandão.

Segundo os últimos dados do Banco de Portugal, a dívida das Administrações Públicas atingiu os 251,1 mil milhões de euros em novembro de 2019. É um montante que está acima dos 249,1 mil milhões de euros no final de 2018. O Banco de Portugal volta a atualizar as estatísticas do endividamento do Estado em relação ao fecho do ano no próximo dia 3 de fevereiro.

Se dezembro trouxer “boas notícias” que Centeno adivinha, Portugal registará a primeira descida anual do endividamento do Governo desde, pelo menos, 1995. No final desse ano, a dívida pública atingiu os 55,3 mil milhões de euros, tendo aumentado quase 200 mil milhões desde então.

(Notícia em atualização)