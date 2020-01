A Aon France vai comprar a Apollo Conseil et Courtage e justifica a operação com a sua estratégia de investimento para crescer em nichos de mercado com elevado potencial. Não foram divulgados os montantes envolvidos na operação.

A Apollo Conseil et Courtage (Apollo Courtage) é consultora e mediadora de seguros, especialista em responsabilidade civil para empresas de novas tecnologias (startups e PME de segmentos diversificados como IoT, medtech, desenvolvedores de software, SaaS e outros). Contando com cerca de 600 clientes em França, dispõe já de uma forte presença internacional.

Christophe Gautié (CEO da Apollo Courtage), citado no comunicado, congratula-se com a vinculação à Aon, pelo que isso representa em termos de notoriedade, suporte e incremento de soluções, salientando que, no futuro, a Apollo manterá a sua autonomia operacional.

Por seu lado, Robert Leblanc, presidente da Aon France, refere que o nível de especialização demonstrada pela Apollo encaixa de forma ideal no projeto de desenvolvimento do grupo britânico e a aquisição vai reforçar a qualidade das respostas do grupo segurador junto do setor tecnológico.

No quadro da integração, Gautié acumula as funções de responsável pela área de desenvolvimento do setor de novas tecnologias na Aon France, acrescenta a fonte.