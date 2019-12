A Aon anunciou esta quinta-feira a renovação da parceria com a Ordem dos Advogados (OA) através da qual vai disponibilizar, aos seus associados, uma apólice de responsabilidade civil profissional desenhada para garantir o pagamento de indemnizações que possam ser exigidas face a erros, omissões ou negligência decorrentes do exercício da sua atividade profissional.

“Os profissionais da advocacia tomam decisões diárias complexas e é importante que se sintam seguros na realização da sua atividade. A responsabilidade civil profissional permite isto mesmo, ou seja, que profissionais realizem as suas tarefas sem estarem reticentes em tomar decisões face à natureza e âmbito dos riscos inerentes à sua atividade“, nota Tiago Vieira, diretor executivo da Aon Portugal.

O diretor reforçou ainda que a apólice foi concebida para as “reais necessidades” da profissão da área. Desta forma, todos os advogados com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados estão abrangidos pela apólice, beneficiando automaticamente de um seguro base de responsabilidade civil profissional, com limite de indemnização de 150.000 euros.

“A renovação da parceria entre a Aon e a OA permite ainda, aos advogados, a contratação das designadas apólices complementares de seguro de reforço, em condições mais vantajosas, acrescendo um capital mínimo de 100.000 euros ao capital do seguro de grupo. A contratação desta apólice complementar de reforço com a Aon permite ao advogado a eliminação da franquia do seguro de grupo subscrito pela Ordem dos Advogados, no valor de 5.000 euros”, acrescenta a corretora em comunicado.