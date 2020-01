Lisboa contraria Europa. Energia pesa no PSI-20

Lisboa arranca a semana com o “pé esquerdo”. A praça portuguesa recua, contrariando a tendência positiva das restantes bolsas do Velho Continente, com a maioria das cotadas em queda. O setor da energia é o principal responsável pela desvalorização do PSI-20.

O índice de referência da bolsa lisboeta segue a perder 0,11% para 5.252 pontos, numa sessão em que na Europa os ganhos variam entre os 0,1% do CAC, em França, e IBEX, em Espanha, e os 0,3% do FTSE, de Londres.

A Jerónimo Martins e a Nos destacam-se nos ganhos, registando, ambas, valorizações de 0,2%, enquanto a Ibersol lidera as subidas no PSI-20 ao somar 0,97% para cotar nos 8,34 euros.

Nota positiva também para a Mota-Engil e os CTT, enquanto o BCP recua 0,64% para os 20,29 cêntimos por ação. É um dos títulos que está a condicionar o comportamento da bolsa nacional, sendo que a impedir ganhos mais expressivos estão, essencialmente, as empresas do setor energético.

A Galp Energia é a que mais pesa na bolsa, recuando 0,61% para 15,56 euros, num dia de correção ligeira para as cotações do petróleo nos mercados internacionais.

Nota negativa também para a EDP e a EDP Renováveis, com esta última a ceder 0,39% para 10,26 euros, no dia em que fechou mais um CAE para energia solar no Brasil.