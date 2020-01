Quase metade dos espanhóis já usa apps para ir ao banco

Há cada vez mais espanhóis a consultarem o seu banco através do telemóvel. Quase metade dos clientes financeiros utilizam apps para consultarem os dados bancários. O CaixaBank, que detém o BPI em Portugal, apresenta-se como a entidade com o maior número de utilizadores em Espanha, representando quase um terço do total (30,3%).

Em Espanha, 47,1% dos clientes bancários consultam o registo bancário pelo telemóvel pelo menos uma vez por semana, segundo os dados do Grupo Inmark divulgados pelo El País (acesso livre, conteúdo em espanhol). No que toca frequência de utilização, 10,3% dos clientes fazem-no todos os dias e 29,8% dois ou três vezes por dia. O estudo refere ainda que nos últimos três anos triplicou a percentagem de clientes que consultam de forma regular o banco principal com o qual operam.

“Este crescimento manter-se-á nos próximos anos. As entidades estão a investir na inovação digital das plataformas. Ao mesmo tempo, os utilizadores veem-se ‘obrigados’ a usá-las. Os clientes são cada vez mais sofisticados com estas ferramentas”, explica Manuel López, conselheiro do Grupo Inmark,.

A maioria dos espanhóis que recorre ao mobile banking fá-lo para fazer consultas, transferências (nove em cada dez clientes de serviços bancários móveis) e pagamentos de serviços e impostos (metade dos clientes).

A distribuição de clientes financeiros que utilizam esta tecnologia no mercado espanhol coloca o CaixaBank como a entidade com o maior números de utilizadores: quase um terço do total (30,3%), seguida pelo BBVA (19,4%) e pelo Banco Santander (18,2%). Mas isto nem sempre significa que os clientes utilizem de forma regular esta ferramenta. Neste caso, são os clientes do ING que o fazem mais regularmente: oito em cada dez clientes (80,2%) utilizam apps para consultar as contas bancárias, seguida pelo BBVA (553,4% dos utilizadores) e Sabadell (51,5%).