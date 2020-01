Hoje nas notícias: Fraudes, gasodutos e descentralização

Um inquérito da Deloitte a mais de uma centena de empresas de várias dimensões concluiu que uma boa parte dos líderes destas organizações acredita que, nos últimos quatro anos, aumentou o número de fraudes praticadas por quadros médios e superiores. Esta segunda-feira, também é notícia que a ambição de Portugal ser porta de entrada de gás natural para a Europa está a esfumar-se. No dia em que arranca a discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2020 na especialidade, conheça ainda a abrangência de algumas medidas propostas para o IRS, previstas no documento.

Gestores acreditam que fraudes nas empresas estão a aumentar

Mais de 80% de um conjunto de 157 empresas portuguesas acredita que “o número de ocorrências de episódios fraudulentos” nas organizações manteve-se “inalterado” ou “aumentou”. Ao mesmo tempo, 95% dos inquiridos para este estudo da Deloitte atribuiu a responsabilidade dessas ilegalidades a episódios de tráfico de influências, corrupção, suborno ou desvio de fundos por quadros médios e superiores. O inquérito envolveu pequenas, médias e grandes empresas.

Bruxelas deixa cair gasodutos a partir de Portugal

A lista de projetos de interesse comum para as infraestruturas de energia da União Europeia já não tem nenhum dos gasodutos que estavam previstos para serem construídos a partir de Portugal. Desta lista publicada pela Comissão Europeia já não fazem parte nem a interconexão entre França e Espanha através dos Pirenéus, nem a ligação de gás natural Bragança-Zamora. No primeiro caso, França e Espanha já não consideram o projeto como prioritário, e o segundo projeto estava dependente do primeiro. O plano inclui, no entanto, duas ligações de eletricidade internas e uma entre Portugal e Espanha. Portugal tem ambicionado ser uma das principais portas de entrada de gás natural na Europa, mas o objetivo está cada vez mais longe.

Autarcas exigem adiamento da descentralização

Dezenas de autarcas reuniram-se no Teatro Rivoli para pedirem ao Governo a suspensão do processo que impõe 2021 como data-limite para os municípios aceitarem o atual processo de descentralização de competências, e pedem que sejam retomadas as negociações. Para o presidente do Conselho Metropolitano do Porto e Câmara de Gaia, a lei “é um ataque ao municipalismo e aos autarcas”. Já Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, refere-se ao processo em curso como “pseudo-descentralização”.

Há mais de 3.000 imóveis devolutos em Lisboa

Há cada vez mais prédios devolutos em Lisboa. Apesar de a Câmara de Lisboa revelar que o total de imóveis nestas condições ascender a 3.000, a lista dos edifícios não é pública. De acordo com o i, muitos destes prédios estão a ser colocados no mercado, aproveitando a alta dos preços do imobiliário, sendo que facilmente atingem valores de um milhão de euros ou mais, isto antes de serem reabilitados.

IRS de 2020 traz deduções maiores para 135 mil famílias e desconto a 160 mil jovens

O Governo estima que até 135 mil famílias portuguesas com filhos pequenos possam beneficiar, no IRS sobre os rendimentos de 2020, da majoração das deduções por dependentes que poderão representar até 900 euros a menos no imposto a pagar ao Estado, no caso do segundo filho, enquanto o primeiro tiver idade para frequentar a creche — um limite que, antes, era de 726 euros. Já o desconto para os jovens até 26 anos, que pode isentar até 7.522,5 euros de rendimento coletável no primeiro ano (é válida por três, até aos 26 anos), deverá abranger até 160 mil jovens. Em causa estão as alterações introduzidas pela proposta de OE para 2020, já aprovada na generalidade.

