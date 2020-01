Hoje nas notícias: BES, Crédito Agrícola e nascimentos

Pelo menos dois inquéritos que resultaram de queixas de clientes do antigo Banco Espírito Santo (BES) estiveram em risco de prescrever, pelo que foram acelerados pelos procuradores do Ministério Público (MP). Esta é uma das notícias que marcam a atualidade na imprensa nacional, num dia em que os jornais também dão conta do incómodo no Banco de Portugal (BdP) com a decisão de Elisa Ferreira de reconduzir dois gestores do Crédito Agrícola.

Ministério Público acelera processos contra BES

O MP acelerou dois processos ligados ao antigo Banco Espírito Santo (BES), por estarem em risco de prescrever. Estes inquéritos partiram de queixas de clientes lesados ao subscreverem produtos cujo dinheiro foi, depois, usado para pagar dívidas do grupo. Para impedir a prescrição, os procuradores constituíram arguidos os gestores das séries comerciais Poupança Plus e EG Premium e autonomizou os inquéritos, que até aqui estavam ligados ao processo principal. Tudo o que está relacionado com estes dois processos tem, agora, caráter prioritário e urgente.

Incómodo no BdP com recondução de Licínio Pina

A decisão da ex-vice-governadora Elisa Ferreira de reconduzir Licínio Pina como líder do Crédito Agrícola, bem como o administrador Sérgio Frade, causou incómodo nas estruturas intermédias e de tipo do supervisor, que viram com maus olhos o facto de estas opções não terem sido discutidas no conselho de administração. Em causa está a polémica contratação da mulher de Licínio Pina pelo banco, para dar “estabilidade emocional” ao marido, bem como o negócio que envolveu a aprovação da venda de um imóvel do banco a uma empresa gerida pela mãe de Sérgio Frade. Elisa Ferreira terá considerado não haver irregularidades e autorizou os dois gestores a um novo mandato, até 2021.

Governo ainda sem plano para aproveitar fundo para a Transição Justa

O Governo ainda não tem um plano sobre os custos e necessidades de financiamento decorrentes da transição energética e com o intuito de se candidatar ao Mecanismo para uma Transição Justa, um programa da Comissão Europeia que visa apoiar as regiões com maior dependência dos combustíveis fósseis. Este plano tem um orçamento de um bilião de euros e é apresentado esta terça-feira por Elisa Ferreira, comissária portuguesa com a pasta da Coesão e Reformas. Contactado pelo Jornal de Negócios, o Ministério do Planeamento refere que “seria prematura uma tomada de posição do Governo sobre essa matéria antes da apresentação da proposta”.

Preços de bilhetes de avião disparam. Comboios e autocarros descem

Os preços dos bilhetes de avião aumentaram 8,7% em 2019 face ao ano anterior. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta foi a variação mais elevada da classe de bens e serviços. Ao mesmo tempo, o preços dos comboios e dos autocarros representam a maior descida, em linha com a redução do preço dos passes. “É possível constatar uma aceleração de preços até abril de 2019, seguida de uma desaceleração, em parte como consequência da redução de preços verificada nos passes dos transportes públicos implementada em abril”, assinala o INE.

Natalidade sobe pelo segundo ano consecutivo

A natalidade em Portugal recuperou e subiu pelo segundo ano consecutivo. Os distritos de Lisboa e Setúbal são os que contribuíram com mais nascimentos, enquanto a maior subida na natalidade foi registada em Bragança. Em sentido inverso, Castelo Branco foi o distrito em que se registou a maior queda. A proposta de Orçamento do Estado para 2020, que começou a ser discutida esta segunda-feira na especialidade, inclui medidas de incentivo às famílias, como é o caso do complemento que ajuda os pais a pagar a creche a partir do segundo filho.

