Opel vai despedir mais de 4.000 trabalhadores até 2029

A Opel, controlada pelo grupo PSA, tenciona eliminar 4.100 postos de trabalho ao longo desta década. O plano passa por despedir 2.100 pessoas até 2025 e avançar com dois cortes de 1.000 trabalhadores em duas ocasiões na segunda metade da década, até 2029, noticiou a Bloomberg (acesso condicionado), que cita fontes próximas da empresa.

Este plano ainda não foi anunciado oficialmente aos trabalhadores, mas a empresa deverá fazê-lo ainda esta terça-feira. Segundo a agência, o plano deverá resultar na eliminação e 14% dos trabalhadores da Opel, que são perto de 30 mil.

A medida surge para dar resposta à desaceleração das vendas que tem sido registada em todo o setor automóvel, mas também aos efeitos provocados pela transformação digital, que estão a afetar a economia em geral.

A agência financeira recorda que as marcas alemãs têm tido sérias dificuldades em cumprir as metas de emissões de gases poluentes, que são cada vez mais apertadas. Para tal, terão de reforçar a aposta nos carros elétricos, o que se adivinha um desafio para a economia alemã, já que o fabrico deste tipo de motores exige menos componentes e menos mão-de-obra do que os motores a diesel.

A PSA comprou a Opel à General Motors em 2017 e deu-lhe uma nova vida. Mais recentemente, a PSA chegou a um acordo para fundir-se com a Fiat Chrysler, criando uma nova gigante no setor, que será liderada pelo português Carlos Tavares.