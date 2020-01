Gedson Fernandes emprestado ao Tottenham por 18 meses

O médio internacional português Gedson Fernandes vai jogar no Tottenham nos próximos 18 meses, por empréstimo do Benfica, anunciou o clube da liga inglesa de futebol, que fica com opção de compra.

“Estamos deliciados por anunciar que chegámos a acordo para o empréstimo por 18 meses de Gedson Fernades do Benfica, com uma opção para tornar a transferência definitiva”, lê-se no comunicado do clube treinado pelo português José Mourinho.

Gedson Fernandes, de 21 anos, fez toda a sua formação nas águias e chegou à equipa principal na última temporada, sagrando-se campeão nacional.

Não foi ainda revelado o valor que o Benfica irá receber pelo empréstimo, nem qual o previsto no acordo para a opção de compra. O passe do jogador está avaliado em 100 milhões de euros.