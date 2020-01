São cada vez mais as empresas internacionais a entrarem no mercado português através das residências de estudantes. Vêm de Espanha, Bélgica e até do Canadá. É o caso da Brookfield Asset Management que, através de uma joint venture com a Temprano Capital Partners — já presente em Portugal –, vai dar os primeiros passos neste segmento e criar, em Portugal e Espanha, 19 residências para estudantes.

Através desta “aliança”, o fundo canadiano assumiu o controlo da Temprano, comprometendo-se a celebrar contratos de locação de 25 anos para 19 residências de estudantes em Portugal e Espanha, anunciou a empresa espanhola em comunicado, sem adiantar números concretos para cada país. Além disso, a joint venture garante “opções de compra para adquirir os ativos numa data posterior”, num total superior a 8.000 camas.

Esta parceria vai ainda permitir às afiliadas de ambas as empresas controlarem, através de contratos de locação, três ativos da Temprano: Collegiate Madrid Aravaca (Madrid), Collegiate Marina Real (Valência) e Livensa Living Barcelona Diagonal Alto (Barcelona) — esta última controla uma residência universitária no Porto. Além disso, em transações separadas, as duas empresas acordaram outros projetos que preveem 1.000 camas adicionais, aumentando a capacidade para um total de 9.000 camas.

“A Brookfield é um dos maiores investidores no setor de living na Europa, tendo adquirido e construído plataformas com um total de 60.000 quartos, a operar ou em desenvolvimento por toda a Europa”, diz Alberto Nin, vice-presidente da equipa imobiliária da Brookfield, citado em comunicado. “Estamos entusiasmados com a expansão para o mercado ibérico que, acreditamos, irá continuar a beneficiar de um aumento de procura“.

Do lado da Temprano, esta joint venture também é vista com bons olhos, uma vez que a Brookfield permitirá à empresa espanhola “consolidar e aumentar a sua posição enquanto um dos principais proprietários e promotores de residências para estudantes em Espanha e Portugal“. Embora não sejam conhecidas as cidades em que as novas residências irão nascer, um porta-voz da Temprano levanta um pouco o véu e fala “nas principais cidades universitárias da Península Ibérica”, o que poderá querer dizer Lisboa e Porto, em território nacional.