O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital defende que, apesar de o país ter uma “situação financeira sólida”, tem também “grandes dificuldades de execução” de investimento público. Pedro Siza Vieira reitera que é preciso fazer crescer a produtividade da economia, e que tal depende do investimento.

O investimento privado em Portugal cresceu, “aquilo que falta acrescentar são ritmos sérios de investimento público”, nota ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, na audição no Parlamento no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2020.

Siza Vieira reitera que o país tem “grandes dificuldades de execução de investimento público”, algo que é exemplificado com o concurso que a CP fez para a aquisição de volume significativo de material circulante, mas que foi impugnado por um concorrente. Isto “está a acontecer sistematicamente”, aponta Siza Vieira.

O ministro destaca que se o Governo conseguir ter capacidade de execução dos projetos para que temos dinheiro disponível irá ajudar a fazer crescer a produtividade da economia, que, por sua vez, é necessária para convergir com a Europa. Siza Vieira sinaliza que “precisamos de uma década de convergência com a Europa”, sendo que o objetivo do país agora deve ser “sustentar o ritmo de crescimento”.