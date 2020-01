A Norfin vai investir 200 milhões de euros naquela que será a próxima “metropolis” lisboeta, nos terrenos do antigo Estádio José de Alvalade, anunciou a empresa detida pelo Grupo Arrow Global. Ao todo serão mais de 80 mil metros quadrados de edificado, que incluem escritórios, habitação e até uma área comercial.

O investimento foi feito através da aquisição do projeto “Metropolis” à Multi Corporation, com o objetivo de “criar uma nova centralidade na área de Alvalade”, explica a Norfin, em comunicado.

O “Metropolis” está localizado nos terrenos do antigo estádio de Alvalade e tem uma área total superior a 80.000 metros quadrados, que serão distribuídos por quatro edifícios de escritórios (37.600 metros quadrados), três de habitação (30.250 metros quadrados, mais de 200 apartamentos) e uma área comercial com 11.100 metros quadrados. As obras arrancam no final do ano.

Para a Norfin, “este é mais um projeto histórico”, depois de tantos outros como o Campus da Justiça, em Lisboa, ou o Prata Riverside Village, em Marvila.

“Acreditamos que a localização, por estar à porta de um hub de transportes com duas linhas de metro, um terminal de autocarros, próxima da 2ª circular, do Eixo Norte-Sul e do aeroporto, será ideal para a expansão do CBD (Central Business District) e deverá capturar grande parte da enorme procura destinada aos escritórios premium, atualmente concentrada no Parque das Nações”, diz André David Nunes, CIO da Arrow Portugal.

A Norfin foi fundada em 1999 e, em 2018, foi adquirida pelo Grupo Arrow Global, por cerca de 17 milhões de euros, que também detém a Whitestar. Gere atualmente mais de 1.400 milhões de euros em ativos imobiliários.