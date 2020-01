Tomás Correia, ex-presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, será o principal alvo das várias diligências para cumprimento mandados de busca e apreensão, em instituições bancárias, na sede social de uma associação, em domicílios e em sedes de empresas que estão a ser levadas a cabo pela PJ. Ao ECO, diz desconhecer o âmbito dessas buscas. E salienta que não é arguido em processo nenhum.

“Não faço a mais pequena ideia do que se tratam” as buscas que estão a ser realizadas. “Não sou arguido em coisa nenhuma”, diz o antigo líder da Mutualista Montepio, dona do Banco Montepio, que já confirmou ter sido um dos visados.

As buscas, comunicadas pela Procuradoria-Geral da República, “incidem sobre um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras, com o propósito de recolha de prova relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações”.

A TVI avança que Tomás Correia é visado nesta operação de combate à corrupção que levaram as autoridades ao Banco Montepio. A instituição liderada por Pedro Leitão já confirmou estar a ser alvo de buscas nas suas instalações pela PJ, mas não indica o alvo das mesmas.

As buscas visam também o Banco BNI Europa, o empresário José Guilherme e o filho, Paulo Guilherme, este último por causa de um financiamento obtido através do Finibanco Angola para adquirir unidades de participação do fundo do Banco Montepio, a que presidia Tomás Correia.

No mesmo processo, estão, segundo a TVI, também em causa suspeitas pela forma como José Guilherme se preparava para entrar no capital social do banco BNI Europa, detido por angolanos.

