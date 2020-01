Faltam 20 dias para Mário Centeno terminar a defesa do quinto Orçamento do Estado e a pergunta para um milhão de dólares continua a ser a mesma: o ministro das Finanças vai ficar no Governo até ao fim da legislatura ou sai antes? O tabu ainda não foi desfeito. Centeno vai dando sinais de cansaço, no Governo já sobraram notas de alguma divergência, mas no debate do OE2020 não faltaram elogios ao ministro. Afinal este é o primeiro Orçamento a assumir um excedente nas contas públicas.

Na entrevista que deu ao ECO, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, destacou as capacidades do ministro das Finanças, que construiu um Orçamento que consegue acomodar propostas de alteração com um valor “superior a 200 milhões de euros” sem pôr em causa a meta de um excedente de 0,2% do PIB.

“Sempre houve a capacidade para que quando se constrói um Orçamento na generalidade ter algum grau de previsibilidade relativamente ao impacto que as medidas na especialidade exigem. É o quinto Orçamento que o ministro das Finanças faz”, diz.

Centeno está como ‘peixe na água’ e consegue fazer Orçamentos para que o Programa de Governo chegue ao terreno. “O ministro das Finanças é uma pessoa muito importante que tem capacidade para desenvolver política que responde à execução de programas de Governo”, afirma Duarte Cordeiro.

No entanto, para o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares conta mais a equipa. Mário Centeno é “hoje [também] presidente do Eurogrupo, mas somos uma equipa. Importa sempre valorizar a equipa e não o indivíduo“.

Durante o debate do Orçamento do Estado na generalidade, na semana passada, os dois estiveram próximos na linha de defesa do documento. Duarte Cordeiro diz que a melhor pessoa para falar sobre o futuro de Mário Centeno é o próprio. Mas não deixa de reconhecer que o ministro das Finanças tem capacidades para ser o que quiser, embora gostasse de o ver continuar no Terreiro do Paço.

Questionado sobre se Mário Centeno dava um bom governador do Banco de Portugal – Carlos Costa termina o mandato em junho deste ano -, Duarte Cordeiro respondeu que “Mário Centeno é uma pessoa que obviamente dará muitas coisas na sua vida. Espero que continue a ser ministro das Finanças”.