A Merlin Properties está receosa com as alterações que o novo Governo espanhol poderá fazer no país, especialmente ao nível das empresas e dos investidores. O CEO da imobiliária diz mesmo que a “ideologia” deste novo Executivo poderá levar alguns investidores a saírem do mercado espanhol, pelo facto de “o dinheiro ter uma ideologia”. Assim, Ismael Clemente dá como exemplo a seguir o Governo português.

O CEO da Merlin nota que, embora a maioria dos investidores esteja calma, há alguns investidores norte-americanos a abandonarem Espanha depois depois da chegada de Pedro Sánchez ao Governo. “Isso tem muito a ver com o facto de o dinheiro ter uma ideologia”, explicou, citado pelo Expansión (conteúdo em espanhol), durante uma conferência.

“Na mesma semana [da investidura de Sánchez], um investidor disse-me que, quando vê um martelo e uma foice a aparecer na bandeira de um país, foge”, contou Ismael Clemente, sublinhando a importância da ideologia de um partido para os investidores.

Ainda assim, o responsável da Merlin lembrou que é preciso esperar para ver quais as medidas que o novo Governo irá tomar. E, nesse sentido, usou o Governo de António Costa como exemplo. “Se adotarmos o estilo português, nada acontecerá e iremos apreciar as reformas feitas nos últimos anos. Mas se a ideologia prevalecer sobre a economia, podemos vir a ter alguns problemas”, disse.

As imobiliárias espanholas já tinham mostrado preocupações quanto às medidas que o novo Governo pretende implementar no país. Uma delas passa pela penalização das SOCIMI — veículo espanhol semelhante às SIGI –, através da implementação de uma taxa de 15% sobre os 20% de dividendos que não são distribuídos aos acionistas e sobre os restantes 50% de lucros obtidos com as vendas de imóveis.