Montenegro fala em “falhanço” na gestão dos votos da Madeira

Montenegro já depositou o seu voto nas eleições diretas do PSD às quais é candidato à presidência do partido, ocasião em que não hesitou em criticar a gestão que foi feita relativamente aos votos dos militantes da Madeira. O candidato à liderança do partido fala em “falhanço” nessa gestão, desejando ainda que o resultado final não coloque dúvidas sobre qual seria o desfecho caso houvesse votação naquela Região Autónoma.

Para Luís Montenegro, a impugnação dos votos dos militantes da Madeira na primeira volta das diretas do PSD e a não votação nesta segunda volta “representa um falhanço de articulação e coordenação política através da gestão administrativa da campanha eleitoral” que lamenta, considerando ainda que “este processo fica manchado pelo facto de haver militantes impedidos de exercerem o seu direito de voto”.

Depois de os votos dos militantes madeirenses na primeira volta das eleições internas do PSD terem sido impugnados, foi decidido que as sedes do partido naquela Região Autónoma iriam estar fechadas na segunda volta que hoje se realiza, como forma de protesto.

Luís Montenegro considera que toda a situação poderia ter sido “evitada e acautelada com tempo”, lembrando que “sempre houve uma disparidade nas regras aplicadas aos militantes das Regiões Autónomas e aos restantes militantes”.

O candidato à presidência do PSD diz ainda esperar que essa situação não coloque dúvidas sobre o resultado eleitoral deste sábado. “Só posso lamentar e desejar que as eleições não tenham como desfecho final ficarmos com a dúvida do que é que seria esse resultado final se os militantes da Madeira tivessem participado”, diz a este propósito.

De resto, Montenegro diz estar “muito tranquilo” relativamente à votação deste sábado e que respeitará o veredicto dos militantes do PSD.