Rio ganha diretas com 53% e continua presidente do PSD

Rui Rio e Luís Montenegro voltaram este sábado a disputar eleições diretas para a liderança do PSD, numa segunda volta inédita, em que estavam inscritos 40.604 militantes (com as quotas em dia).

Segundo valores disponibilizados ao ECO por uma das candidaturas, Rui Rio vai ser reeleito com 53%, correspondente a 17.139 votos, enquanto Luís Montenegro terá conseguido 47%, o equivalente a 14.978 votos.

Pode consultar aqui no site do PSD os números de votos apurados em todos os distritos.

Na primeira volta, realizada há uma semana, apresentaram-se à corrida Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Nenhum dos três candidatos conseguiu superar a fasquia dos 50% exigida para evitar uma segunda volta.

Na votação há uma semana, Rio conseguiu o apoio de 15.546 militantes, o que correspondeu a 49,02% dos votos. Luís Montenegro, antigo líder parlamentar, ficou em segundo com 13.136 votos, ou seja, 41,42% do total.

Afastado da corrida ficou Miguel Pinto Luz cujos 3.030 votos (9.55% do total), não lhe permitiram ir à segunda volta. O autarca de Cascais não declarou o apoio a nenhum dos candidatos, mas ao longo da semana vários dos seus apoiantes declararam apoio a Montenegro.

Nomes como Matos Rosa (ex-secretário-geral do PSD), Miguel Relvas (ex-ministro de Passos), Marco António Costa (antigo vice-presidente do PSD) e Bruno Vitorino (presidente da distrital de Setúbal do PSD) foram algumas das personalidades mais sonantes ou com mais peso que declararam apoio a Luís Montenegro, depois de na primeira volta terem votado no vice da autarquia de Cascais.

Por outro lado, houve votos de Pinto Luz que passaram para o lado do atual presidente do PSD. Luís Mira Amaral (que foi ministro da Indústria de Cavaco Silva), Manuel Rodrigues (mandatário da distrital de Bragança de Pinto de Luz) e Ana Miguel Santos (cabeça de lista pelo círculo de Aveiro) são os que declararam apoio a Rui Rio.

Na primeira volta, a abstenção atingiu os 20,71%, ou seja, houve 8.409 militantes com as quotas em dia não foram votar. Cerca de 40 mil militantes do PSD com as quotas em dia estavam habilitados a votar nas diretas, o universo eleitoral mais baixo de sempre no partido.

“Tranquilo como em todas as eleições”.

Esta tarde quando foi votar, Rui Rio afirmou estar “confiante” na vitória, embora admitindo que “nunca se sabe”.

“Estou confiante, mas tenho sempre de pôr dois cenários, nunca se sabe”, disse Rio aos jornalistas depois de votar na sede do PSD no Porto, acrescentando que “até poderia pôr três [cenários], mas um empate é estatisticamente difícil”.

O candidato Luís Montenegro também afirmou esta tarde estar “confiante” na vitória, e afirmou espera que a anulação do sufrágio no PSD/Madeira não suscite “dúvidas” no “resultado final”.

“Estou muito confiante e muito tranquilo. A campanha foi uma campanha longa, tive sempre o cuidado de fazer o maior número de sessões e de encontros com os militantes para poder esclarecer os meus propósitos, as minhas ideias, as minhas convicções e as orientações estratégicas que pretendo para o PSD. Fi-lo sempre com elevação, sem atacar ninguém”, considerou Montenegro.