Ardian, Macquarie e Abertis entre os interessados na Brisa

Os grupos Ardian, Macquarie e Abertis estão entre os interessados que avançaram com propostas preliminares à compra de uma posição na Brisa, segundo avançou esta segunda-feira a Bloomberg.

A agência, que cita fontes conhecedoras do processo, referiu que esta operação poderá ser uma das maiores a ocorrer no setor de infraestruturas este ano.

A Bloomberg recorda depois informação que já tinha sido avançada pelo Jornal de Negócios, em outubro, a dar conta de que a Arcus e o grupo José de Mello debateram a venda de perto de 80% da concessionária rodoviária.

Este negócio, de acordo com a agência, pode chegar aos três mil milhões de euros, sendo que os dois acionistas da Brisa esperam escolher em breve uma lista de pré-qualificados para avançar no negócio, com ofertas vinculativas.

Ainda assim, as fontes contactadas pela Bloomberg avisaram que não há decisões finais nem certeza de que as negociações conduzam a uma transação.

O capital da Brisa está neste momento dividido pela José de Mello, Arcus e Tagus Holding, sendo esta última detida pelos outros dois acionistas.

A francesa Ardian detém a concessionária de autoestradas Ascendi e comprou a portuguesa Frulact.

A Macquarie é uma multinacional australiana com interesses em diversas áreas, incluindo a financeira.

A Abertis é uma concessionária espanhola de infraestruturas.