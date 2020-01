A bolsa de Lisboa encerrou no vermelho, com o PSI-20 a interromper o mais extenso ciclo de ganhos desde abril do ano passado, pressionado pelo BCP. O índice lisboeta acompanhou os pares europeus.

O PSI-20 recuou uns ligeiros 0,08%, para os 5.303,81 pontos, com os 18 títulos que o compõem a repartirem-se em igual número entre o vermelho e o verde. Tratou-se da primeira queda após sete sessões de ganhos. Na Europa, o Stoxx 600 perdeu 0,1%, isto num dia marcado por uma pausa da negociação em Wall Street devido ao feriado de Martin Luther King.

Por cá, o BCP foi o que mais pressionou a praça lisboeta. Os títulos do banco desvalorizaram 1,77%, para 0,1891 euros, isto depois do seu banco na Polónia — o Bank Millennium — ter anunciado uma provisão de 35 milhões de euros por causa dos créditos em francos suíços.

Também a Jerónimo Martins e a EDP Renováveis pesaram no rumo do índice bolsista lisboeta. As ações da retalhista perderam 0,77%, para os 15,53 euros, enquanto as da empresa de energias renováveis deslizaram 0,37%, para os 10,78 euros.

Mas coube aos CTT o pior registo da sessão, com as suas ações a caírem 2,15%, para os 3,182 euros.

A impedir perdas mais acentuadas, estiveram as papeleiras. A Altri viu as suas ações somarem 1,79%, para os 6,26 euros, enquanto as da Navigator ganharam 0,95%, para os 3,386 euros.