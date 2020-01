A América Central é a mais recente aposta da Gabriel Couto. A construtora acaba de assinar um contrato superior a 15 milhões de euros para a construção de um posto fronteiriço, chamado de “El Amatillo”, em El Salvador.

“Esta obra em El Salvador tem um peso especial, não tanto pelo valor pecuniário, mas essencialmente por se tratar da entrada num novo país da América Central, que encontra na União Europeia e nos Estados Unidos, parceiros estratégicos para financiamentos que garantam o desenvolvimento desta região”, destaca Tiago Couto, diretor da construtora de Vila Nova de Famalicão, em comunicado.

A obra consiste na conceção e construção de vários edifícios administrativos e técnicos, obras exteriores associadas, e também a implementação de um sistema tecnológico de controlo de gestão integrada dos movimentos fronteiriços. Na atualidade atravessar a fronteira pode levar oito horas, mas com este investimento o tempo será reduzido para apenas 30 minutos.

Tiago Couto explica que a Gabriel Couto está atenta à possibilidade de incrementar este tipo de investimentos, não só na zona central do continente americano, mas especialmente em toda a América Latina, pois considera que “são mercados de concorrência saudável e menos agressivos do que em outras geografias”. Bolívia, Costa Rica ou mesmo a Colômbia são países que estão no radar da construtora nortenha.

A Gabriel Couto tem atividade em Portugal, em África — Angola, Moçambique, Senegal, Zâmbia e Suazilândia –, e na América Central (Honduras, Nicarágua e El Salvado)r. Este projeto em El Salvador tem financiamento do Governo norte-americano, através da agência bilateral de ajuda externa Millennium Challenge Corporation (MCC), e do respetivo programa implementado em El Salvador denominado Fomilenio II.