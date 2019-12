A construtora Gabriel Couto, localizada em Vila Nova de Famalicão, foi a eleita para a construção do empreendimento imobiliário de luxo, o “Ombria Resort”. O projeto consiste na construção de um hotel cinco estrelas, o Hotel “Viceroy”, e a residências de luxo “Viceroy Residences”. A abertura está prevista para o início do ano de 2022.

“É uma enorme honra fazer parte do desenvolvimento e construção do Ombria Resort, um emblemático empreendimento turístico que será, indubitavelmente, uma referência e um ícone de excelência para o turismo e setor residencial em todo o país, e em particular na região do Algarve. A adjudicação deste projeto exigente e desafiante é um sinal inequívoco da confiança que o Ombria Resort deposita na capacidade técnica, experiência e competências da Gabriel Couto na construção de grandes projetos hoteleiros e/ou imobiliários”, frisa Daniel Costa, diretor comercial da construtora nortenha que conta com 70 anos de experiência.

O Ombria Resort será um empreendimento de luxo, com uma área total de 153 hectares, localizado a sete quilómetros a norte de Loulé e a 20 quilómetros das praias e do aeroporto de Faro. As ‘Viceroy Residences at Ombria Resort’ são constituídas por 65 apartamentos de tipologias T1 e T2, com áreas entre os 70 e os 173 metros quadrados. Cada apartamento terá uma cozinha equipada, sala, quartos, casas de banho e varandas. Algumas destas branded residences terão também um jardim privado, uma piscina ou um jacuzzi.

Já o hotel Viceroy vai contar com 76 quartos e suites de luxo, seis restaurantes, piscinas, spa, ginásio, kids club e um observatório astronómico. Para além do hotel Viceroy e das Viceroy Residences, o Ombria Resort verá crescer nos próximos meses, um centro de conferências e um campo de Golfe com 18 buracos.

O grupo finlandês, Pontos Group vai investir mais de 260 milhões de euros na concretização do projeto. Segundo o comunicado enviado pela Ombria Resort “este investimento dará um encaixe fiscal ao Estado português de cerca de 153 milhões de euros até 2030″.

“Estamos ansiosos pela abertura do Viceroy Hotel & Residences at Ombria Resort em 2022, que marcará a entrada da nossa marca em Portugal. Serão as primeiras Viceroy branded residences na Europa, o que é um progresso substancial no desenvolvimento da nossa marca neste continente”, destacou Bill Walshe, CEO do grupo, em comunicado.

O Ombria Resort tem como objetivo principal ser pioneiro de uma nova geração de resorts de baixa densidade de construção, em que a sustentabilidade, o meio ambiente e o apoio à natureza e património local são prioridades.