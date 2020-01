IBM anima Wall Street. S&P 500 bate recorde

As bolsas norte-americanas iniciaram a sessão em alta, com o principal índice S&P 500 a registar novo recorde. A animar Wall Street esta quarta-feira estão os resultados de empresas como a IBM. Em relação ao surto do vírus na China, esforços para conter a propagação do vírus também reforçam o otimismo dos investidores.

No plano empresarial, a tecnológica IBM avança 3,35% para 143,83 dólares, depois de o lucro anual ter superado as estimativas dos analistas perante o reforço do negócio de cloud computing. Já a Netflix perde 2,30% para 330,33 dólares, apesar de plataforma de streaming de vídeo ter apresentado números animadores, designadamente o crescimento das subscrições no ano passado.

Assim, em plena temporada de resultados, o S&P 500 avança cerca de 0,30% para 3.329,88 pontos. É um novo recorde para o índice de referência mundial. Também o tecnológico Nasdaq e o industrial Dow Jones estão em alta de 0,44% e 0,19%, respetivamente.

No que toca ao surto na China, já conheceu desenvolvimentos nos EUA esta terça-feira. Um doente no Estado de Washington foi diagnosticado com o vírus que já provocou a morte a nove pessoas na China, que regista já 400 casos de pneumonia causada pelo vírus. Todas as mortes relacionadas com este caso foram registadas na cidade de Wuhan, na província central de Hubei. Pequim disse que tomou novas medidas para conter a propagação do vírus.