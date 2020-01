Carros 100% elétricos da Bolt chegam ao Porto e Braga

Depois de lançar na cidade de Lisboa uma nova categoria mais ecológica, a Bolt chega ao norte, mais concretamente às cidades de Porto e Braga. A partir de agora, os utilizadores já podem optar por se deslocarem em carros 100% elétricos.

“A criação de um serviço sustentável sempre foi uma das nossas principais preocupações e são também cada vez mais os utilizadores que procuram uma oferta mais ecológica, de norte a sul do país”, refere David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal, citado em comunicado.

“Decidimos lançar uma nova categoria onde a comodidade e sustentabilidade estão em primeiro lugar, em linha com os objetivos do nosso Green Plan, que consiste em disponibilizar opções de viagem cada vez mais ecológicas e compensar as emissões de carbono em todas as viagens realizadas na Europa”, acrescenta.

O responsável pela Bolt em Portugal explica ainda que “esta nova opção é ideal para quem procura uma alternativa de viagem que é simultaneamente acessível, rápida, segura e livre de emissões de carbono. Neste momento a categoria Green está disponível em Lisboa, Porto e Braga, mas queremos continuar a apostar em novas cidades futuramente”.

A nova categoria Green tem uma tarifa inicial de 2,5 euros, bem como um valor de oito cêntimos por minuto e 55 cêntimos por quilómetro. Para usar esta categoria, basta escolher a opção Bolt Green, que está disponível na aplicação antes de iniciar uma viagem.

Nesta região do país, a plataforma eletrónica de transporte tem agora disponíveis três categorias diferentes, a básica, a XL com carros de seis lugares e a Green.