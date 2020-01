Amazon é primeira marca a valer mais de 200 mil milhões

A Amazon é a empresa com a marca mais valiosa do mundo, sendo a primeira a atingir um valor acima de 200 mil milhões de dólares. A marca criada em 1994 por Jeff Bezos continua na liderança, seguida pela Google e pela Apple, mostra o ranking anual da Brand Finance, que avalia as 500 marcas mais valiosas do mundo.

Esta conquista surge mais de um ano depois de a empresa de comércio eletrónico e tecnologia ter alcançado o bilião de dólares em valor de mercado, tendo sido a segunda cotada mundial a conseguir o feito. No ranking de 2020, o valor da marca Amazon é de 220,79 mil milhões de euros, uma valorização de 17,5% face a 2019.

A Google subiu três lugares e passou para a segunda posição, com um valor de 159,7 mil milhões de dólares, mais 11,9% do que em 2019. Já a Apple caiu dois lugares, para um valor de marca na ordem dos 140,5 mil milhões, uma desvalorização de 8,5%. Em quarto lugar, avaliada em 117 mil milhões, está a marca Microsoft.

As quatro primeiras posições da lista da Brand Finance são ocupadas por empresas norte-americanas. Só no quinto lugar é que surge uma marca de outra nacionalidade: a sul-coreana Samsung, avaliada pela Brand Finance em 94,49 mil milhões de dólares.

A segunda metade do top 10 é ocupada, respetivamente, pelas marcas ICBC (banco chinês), Facebook (rede social), Walmart (retalhista nos EUA), Ping An (seguradora chinesa) e Huawei (tecnológica chinesa), de acordo com uma pré-visualização do relatório, divulgada pela Brand Finance.

“Disruptora de todo o ecossistema do retalho, marca que alcançou a maior avaliação de sempre, a Amazon continua a impressionar nos pontos críticos para os consumidores: valor, conveniência e escolha”, reagiu David Haigh, presidente executivo da Brand Finance.