Numa altura em que Angola é notícia no mundo por causa do Luanda Leaks, a Transparency International vem dizer que houve uma “melhoria significativa” na perceção da corrupção no país.

No Índice de Perceção da Corrupção relativo a 2019, Angola aparece com 26 pontos, ou seja, no lugar 146º no ranking mundial que avalia um total de 180 países. No ranking de 2018, o país presidido por João Lourenço estava na posição 165º, com apenas 19 pontos.

“Com a mudança de regime em 2017, o Governo angolano introduziu um conjunto de reformas para atacar a corrupção no país”, diz a Transparency International que sublinha, no entanto, que a pontuação de Angola (26 pontos) continua muito aquém da média mundial, de 43 pontos.

No relatório, a organização não-governamental lembra que “Isabel dos Santos, a filha do antigo presidente, que também é conhecida como ‘a mulher mais rica de África’, foi despedida da Sonangol poucos meses depois de João Lourenço ter chegado ao poder”.

E recorda que, “em dezembro de 2019, à medida que evoluíam as investigações aos casos de alegada corrupção, um tribunal de Angola ordenou que os bens de Isabel dos Santos fossem congelados”.

Não obstante, diz a ONG, ainda há bastante a fazer: “Apesar de o país já ter recuperação 5 mil milhões de dólares de ativos que foram roubados, é preciso fazer mais para reforçar a integridade e promover a transparência”, nomeadamente na forma como se gerem as receitas do petróleo.

Esta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana anunciou que Isabel dos Santos foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol. O anúncio foi feito pelo procurador-geral, Heldér Pitta Grós, durante uma conferência de imprensa em Luanda.

Helder Pitta Grós afirmou que o processo de inquérito aberto na sequência de uma denúncia do presidente do conselho de administração da petrolífera, Carlos Saturnino, já foi transformado em processo-crime e algumas pessoas foram constituídas arguidas, para além da própria empresária: Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol; Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA; Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da Nos, e Nuno Ribeiro da Cunha.

Portugal mantém-se na 30ª posição, mas perde pontos

No caso de Portugal, desceu dos 64 pontos em 2018 para 62 pontos em 2019, mantendo-se entretanto na 30ª posição do ranking mundial. “Com pequenas variações anuais, Portugal estagnou neste índice nos últimos sete anos, reforçando a necessidade de uma verdadeira Estratégia Nacional contra a Corrupção que inclua, além de meras alterações legislativas, reformas profundas no desenho e desempenho das instituições”, sugere a ONG.

“Os 62 pontos colocam Portugal abaixo da média da Europa ocidental (66) e da média da União Europeia (64). Até a Espanha, que nos últimos anos havia caído abaixo da pontuação portuguesa devido a escândalos de corrupção envolvendo a família real ou o financiamento político, iniciou uma recuperação que a recolocou a par de Portugal, com os mesmos 62 pontos. Os dois países partilham a 30ª posição no ranking com Barbados e o Qatar”, lê-se no comunicado da Transparency International sobre Portugal.

O Índice de Perceção da Corrupção (CPI) é a mais antiga e abrangente ferramenta de medição da corrupção no mundo, analisando os níveis de corrupção no setor público de 180 países, pontuando-os de 0 (percecionado como muito corrupto) a 100 (muito transparente). Dinamarca e Nova Zelândia partilham o topo da tabela de 2019, com 87 pontos, seguidas da Finlândia, com 86; e de Singapura, Suécia e Suíça, com 85.

No final da tabela aparecem a Somália (que mantém a posição 180), o Sudão do Sul, a Síria, o Yemen, a Venezuela, o Sudão e a Guiné Equatorial.