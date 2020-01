O sistema financeiro é cada vez mais relevante no financiamento da transição para um mundo mais sustentável. É esta a convicção da Euronext Lisbon, que colocou as finanças sustentáveis como ponto central da estratégia para os próximos anos, bem como tema do encontro anual Via Bolsa 2020, que se realiza na próxima segunda-feira.

“A escolha foi muito ponderada e não decorre apenas do facto de ser um tema atual, mas, porque é um dos pilares da estratégia do grupo Euronext para o próximo triénio e porque temos a clara convicção de que é esperado, do mundo financeiro, e do mercado de capitais em particular, um papel decisivo no financiamento da transição para um planeta sustentável“, afirmou fonte oficial da Euronext Lisbon, ao ECO.

A expectativa da bolsa, liderada por Isabel Ucha, é o sistema financeiro venha a dar um contributo cada vez mais relevante e decisivo na canalização de poupança para o investimento nas atividades e projetos que permitam colocar o planeta na rota da sustentabilidade.

“As respostas estão a aparecer e as tendências apontam para um período de acelerada inovação financeira e alguma regulação adicional, para o bem do mundo em que todos vivemos”, sublinhou.

É neste âmbito que a Euronext definiu três grandes áreas prioritárias de atuação: contribuir para uma oferta alargada e crescente de produtos e soluções que incorporem fatores ambientais, sociais e de governo (ESG na sigla em inglês), promover o diálogo entre os participantes, empresas e investidores do mercado de capitais incluindo na definição de referenciais, standards e legislação a nível nacional e europeu, bem como agir enquanto cidadão corporativo para elevar padrões e critérios de sustentabilidade em benefício dos stakeholders.

“Estamos conscientes que, enquanto bolsa, temos um papel central no ecossistema e, portanto, de responsabilidade acrescida no que respeita à promoção e literacia de um tema tão central como é o crescimento económico sustentável, em particular ao serviço da concretização dos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris, assinado em 2015, sobre as alterações climáticas”, sublinhou.

É, por isso, que o Via Bolsa — conferência anual organizado pela Euronext Lisbon, que conta com o ECO como media partner — vai ser focado neste tema. Os pontos altos serão, por um lado, a conversa de Jorge Moreira da Silva, diretor da cooperação para o desenvolvimento na OCDE, com Isabel Ucha sobre finanças sustentáveis e, por outro, a intervenção no encerramento do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

“Mas nem só de finanças sustentáveis se vai falar na conferência Via Bolsa”, acrescenta a Euronext Lisboa. Será ainda abordada a relevância do mercado de capitais para uma economia mais robusta bem como o enquadramento económico, regulatório e político no mercado de capitais atual e futuro.

Os Euronext Lisbon Awards vão sofrer algumas mudanças, incluindo novas categorias a premiar. São elas Sustainable Finance para a iniciativa com maior impacto positivo em matérias ambientais, sociais ou de governo da sociedade; Settlement & Custody para o intermediário financeiro com maior número de emissões de ações e obrigações registados na Interbolsa (e não admitidas à negociação); Growing Structured Finance para o membro que gerou maior crescimento dos valores mobiliários e ainda Issuer of the Year para o emitente que realizou a operação com maior relevância e visibilidade no mercado de capitais português.

O Via Bolsa realiza-se já no próximo dia 27 de janeiro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Vejam aqui o programa do encontro e inscrevam-se.