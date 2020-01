A bolsa nacional abriu em queda, acompanhando a tendência observada nas sessões anteriores, numa altura em que nas restantes praças europeias o sentimento também é semelhante. Em Lisboa, a maioria das cotadas está em queda, com destaque para as ações da Galp que continuam a perder quase 2%, enquanto o setor energético trava uma descida mais acentuada do índice.

O PSI-20 está a desvalorizar 0,43% para 5.241,35 pontos, caminhando para a quarta sessão consecutiva no vermelho. De entre as 18 cotadas nacionais, a Ibersol está a registar a mais descida ao cair 2,02% para 8,72 euros.

Mas a contribuir para este desempenho do principal índice bolsista nacional estão as ações da Galp Energia que recuam 1,72% para 14,315 euros, isto depois de a petrolífera ter comprado a uma empresa de energia solar em Espanha por 450 milhões de euros e numa altura em que o preço do barril de petróleo está em queda nos mercados internacionais. O Brent cai 1,28% para 62,40 dólares, enquanto o WTI recua 1,6% para 55,83 dólares.

Ainda nas perdas, destaque para a Jerónimo Martins que desliza 0,42% para 15,38 euros, enquanto a Sonae perde 0,23% para 0,862 euros.

A impedir uma descida mais acentuada do índice está o BCP, cujas ações estão a somar 0,42% para 0,1892 euros, representando a maior subida desta sessão. Mas as cotadas do setor energético também estão a dar força: a EDP cresce 0,19% para 4,16 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 0,18% para 10,98 euros. A REN, por sua vez, valoriza 0,18% para 2,76 euros.

(Notícia atualizada às 8h22 com mais informação)