Portugueses impulsionam dormidas em alojamentos turísticos

No último ano, o número de dormidas em alojamentos turísticos na União Europeia aumentou 2,4%, consolidando a subida iniciada em 2009. Por cá, o salto foi ainda mais acentuado (3,4%), com especial destaque para as noites passadas pelos próprios residentes nos estabelecimentos portugueses, que cresceram mais do dobro da média europeia.

De acordo com os dados divulgados, esta sexta-feira, pelo Eurostat, Espanha (com 469 milhões de dormidas), França (com 446 milhões de dormidas) e Alemanha (com 436 milhões de dormidas) ocupam o topo da tabela europeia.

Ainda assim, foi na Eslováquia e na Lituânia que se registaram o maiores saltos no número de noites passadas em alojamentos turísticos, com subidas respetivamente de 12,6% e 10%. Em contraste, na Grécia e em Malta verificaram-se quedas de 3% e 2,7%.

Por cá, o salto (3,4%) foi superior à média europeia (2,4%), mas ficou longe daquele conseguido pela Eslováquia e pela Lituânia.

De notar, por outro lado, que ao contrário do que aconteceu na generalidade da União Europeia, o número noites passadas por residentes e o número de noite passadas por estrangeiros não cresceram ao mesmo ritmo. O número de dormidas por residentes cresceu 5%, acima dos 2,6% registados no que diz respeito

Ainda assim, em termos absolutos, as noites passadas por estrangeiros continuam a ser quase o dobro daquelas passadas por residentes (51,1 milhões contra 25,8 milhões). No total, em 2019, os alojamentos turísticos portugueses registaram 76,9 milhões de dormidas.