“A solução mais inovadora do mundo”. A startup portuguesa HiJiffy venceu, esta segunda-feira, o prémio de “solução mais inovadora em turismo”, na segunda edição da Global Tourism Startup Competition, um concurso de startups organizado pela Organização Mundial de Turismo.

O reconhecimento, assinala Tiago Araújo, CEO da HiJiffy, “vem refletir mais de três anos de muito esforço e dedicação” que a equipa tem colocado na empresa. “Estamos a inovar e a revolucionar a forma como os hotéis comunicam com os hóspedes, e temos agora mais força e energia para continuar a revolucionar a indústria”, acrescenta o responsável.

Fundada em 2016, a HiJiffy está já em mais de 14 países e conta com uma carteira de clientes que excede os 500 hotéis, e que inclui nomes como as cadeias NAU, PortoBay e Martinhal (em Portugal) e Marriott e grupo Accor (a nível internacional). A startup planeia abrir escritórios em Barcelona, Paris e Banguecoque até 2021.

A Live Electric Tours foi a outra startup portuguesa que saiu vencedora nos prémios, mas na categoria de sustentabilidade e por o seu produto gerir um serviço de aluguer de pequenos carros elétricos nas cidades de Lisboa, Porto e Évora.

Esta foi a segunda vez que a OMT organizou a competição, a maior de startups de turismo a nível internacional, e que conta com o apoio da Wakalua. A startup foi distinguida entre cerca de 5.000 candidaturas de 150 países do mundo. Além da Live Electric Tours e da HiJiffy, também a LUGGit estava entre as finalistas.