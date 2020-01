Os dados finais ainda não foram apurados, mas o Governo antecipa um novo recorde para o turismo em 2019. De acordo com a secretária de Estado do Turismo, o ano passado deverá fechar com 18,1 mil milhões de euros em receitas turísticas, para além de quase 27 milhões de hóspedes.

“Este é um momento interessante para o turismo”, começou por dizer Rita Marques esta quarta-feira, durante um encontro da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), acrescentando que “estamos a entrar num novo capítulo do turismo”.

Assim, no dia em que saíram os dados mais recentes referentes a outubro, para além da estimativa de 18,1 mil milhões em receitas turísticas para 2019, a secretária de Estado antecipou também fechar 2020 com 25 mil milhões de euros em proveitos, uma meta que faz parte da estratégia 2020-2027. “Nas receitas temos tido um crescimento genericamente positivo”, disse, referindo um crescimento de 7,7% face a 2018.

Já em termos de hóspedes, Rita Marques notou os 23,7 milhões de hóspedes em outubro, número divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o que mostra um crescimento de 6,7% face a outubro de 2018. Assim, em 2019, a secretária de Estado antecipa um total “muito próximo dos 27 milhões de hóspedes”, tendo em conta essa mesma taxa de crescimento. “Ainda assim, a taxa de crescimento publicada hoje [observada em outubro] é superior a isso — 12,5%”, notou.

Mas, para Rita Marques, a sazonalidade é um “ponto importante”. “Temos como objetivo para 2027 uma taxa de sazonalidade de 33,5% e estamos a aproximar-nos de uma forma gradual, mas ainda assim assertiva, dessa meta”, afirmou, sublinhando que “é importante relevar que há disparidades regionais”.

Outro dos objetivos para 2020 é atingir “uma taxa de crescimento de 3,5% nas dormidas de estrangeiros”.

(Notícia em atualização)