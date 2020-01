Kobe Bryan morre em queda de helicóptero na Califórnia

Kobe Bryant morreu este domingo. O jogador de 41 anos, que teve uma carreira de duas décadas na NBA, foi vítima de um desastre de helicóptero em Calabasas, Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com o LA Times, o aparelho pessoal do jogador despenhou-se, tendo explodido ao atingir o solo neste domingo de manhã. Segundo a publicação norte-americana, estava muito nevoeiro na altura do acidente. Entre as vítimas está também a sua filha.

Juntamente com a estrela da NBA e a sua filha viajavam outras três pessoas que também perderam a vida no acidente.

O basquetebolista, conhecido como o “Black Mamba”, chegou à NBA aos 17 anos e atuou ao longo de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo sido cinco vezes campeão norte-americano e duas vezes campeão olímpico (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.

Kobe era, até há um dia, o terceiro melhor marcador da história da NBA, com 33.643, apenas atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928), tendo sido agora ultrapassado por LeBron James (33.655).

No sábado, depois de ser superado, o ex-jogador deu os parabéns a LeBron James através do Twitter: “Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão”.

Em abril de 2016, Kobe disputou a sua última partida na NBA, na qual marcou 60 pontos frente aos Utah Jazz, e tornou-se o jogador mais velho a anotar pelo menos 50 pontos num jogo na NBA.

(Notícia atualizada pela última vês às 20h53 com mais informação)